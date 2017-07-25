Внезапно умерла сестра "Рыжего" из "Иванушек"

В субботу стало известно о смерти сестры участника группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова Юлии.

Об этом сообщил в своём аккаунте в социальной сети муж Юлии.

"Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера возвращаясь с другом из спортзала идя по Новому Арбату.

Потом как в тумане, пришёл домой, взял паспорт и в аэропорт.

Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена. О прощании и прочих организационных моментах с кладбищем напишу в следующем посте", — сообщил супруг Юлии в своем инстраграме.

"Это какая-то нелепость. Позавчера было все нормально, - цитируют сводную сестру певца Ольгу сайт kp.ru. - У нее была астма, но никто не ожидал этого. Бедный Андрей, они с детства с Юлей всегда были вместе, очень любили друг друга. Он маму недавно похоронил, Олега. Юлечка такая была жизнерадостная".

Старшая сестра солиста "Иванушек International" помогала участникам группы подбирать концертные наряды и декорации для шоу.

В июне 2015 года Юлия Григорьева-Апполонова расписалась в Сочи с Андреем Бурдуковым, который уже давно стал членом семьи (он крестный сын "Рыжего" из "Иванушек"), потому и решил взять себе "звездную" фамилию.

О свадьбе Бурдуков писал в своем инстаграме так: "Хотелось высказаться по поводу платья, вообще - это свадебная коллекция Ermanno Scervino из тончайшего шелка, сделанного по каким-то космическим инновационным технологиям за 2 800 евро. - Да и в Сочи +33 днем.. Синтетика с фатой, к чему, наверное, привыкли некоторые, в нашем климате и кругу неуместны".

Торжество проходило в Сочи.

Там же в одном из местных кабаре прошел и мальчишник, на котором прощаться с холостяцкой жизнью жениху помогали друзья: Марина Островская, Анна Воронцова, Oльга Вайсберг, Алексей Островский, Кирилл Туриченко, "Иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов и даже Ирина Хакамада.

Ко времени свадьбы Андрей и Юлия жили вместе уже 15 лет.

Еще одна утрата





В июне неожиданно умер бывший солист "Иванушек" Олег Яковлев.

Андрей Григорьев-Апполонов так расскывал об ушедшем из жизни товарище: "Его светлая душа всегда стремилась к искусству, к театру. С какими-то переездами он в итоге добрался до Москвы. И этот маленький, азиатский мальчик поступает в ГИТИС! Тогда это было совершенно невозможно! А потом — и попадает в театр Армена Джигарханяна, что было совершено невообразимо. И все для того, чтобы осуществить свою детскую мечту, когда он бежал по рельсам в столицу. Какое-то время он работал дворником, сидя в своей роскошной трехкомнатной квартире, которой он очень гордился. Он всегда считал, что может больше.

"Я помню, когда впервые увидел его на кастинге в группу, он был лысый тогда и совершенно немодно одет — в каких-то серых штанах, выцветшей рубашке. Тут у меня вообще все упало. Но у него был с Сориным очень похожий тембр (кассету с его демкой нашел наш юрист, который тогда к музыке совершенно никакого отношения не имел), — вспоминает Григорьев-Апполонов. — Он мне рассказывал, как в 6 лет они вместе с сестрой сбежали из Иркутска, пошли пешком в Москву. Нашли их где-то через два-три дня. Наверняка тут есть люди, которые знают его по Иркутску, по кукольному училищу, где он какое-то время работал. Он жил не то чтобы в ужасных условиях тогда, но жил фигово".

Певец Никита вспоминает, что из разговоров с Яковлевым ему становилось понятно, что продвигать творчество на нашем шоу-рынке очень непросто.

И у него с этим шло тяжело. У Олега были очень грустные глаза, даже если он шутил и веселился, - отметил Никита. — Его последний альбом очень интересный! Но он не нашел должного отклика. Олег переживал, что после шумной славы оказался не у дел. Его песни не брали на радио. А отсюда и психозы, и срывы. Он был очень ранимым".

Никита рассказал, что, когда узнал, что Олега Яковлева положили в больницу, сразу появилось дурное предчувствие. "Но я отогнал его прочь и отправил эсэмэску его жене Саше: "Все в порядке с Олежкой?" Олегу повезло, что ему встретилась такая прекрасная девушка, — отметил артист. — Жаль, они не успели с детишками. Я спрашивал Сашу: когда рожать будете? Она отвечала: "Скоро-скоро, пока у нас творческие проекты!" Было видно, что они любят друг друга".