Владимира Этуша выписали из больницы

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Lenta.ru
пятница, 7 июля 2017 г. 14:14
Народного артиста СССР Владимира Этуша выписали из больницы. Об этом РЕН ТВ сообщили в справочной службе НИИ имени Склифосовского. "Пациент выписан", — рассказали в медицинском учреждении.
© RIA/Scanpix

Планируется, что артист вернется на сцену Театра имени Вахтангова в начале сентября.

Этуш попал в больницу 26 июня. Он был госпитализирован после падения с лестницы. "Нейрохирургическая реанимация, состояние тяжелое", — описывали ситуацию врачи.

Через два дня стало известно, что 95-летнего актера перевели в обычную палату.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, "За заслуги перед Отечеством", ордена Александра Невского, премии "Золотая маска". Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Старая, старая сказка", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил".

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