Владимир Познер расскаивается в том, что ударил дочь

Он находится себя достаточно требовательным отцом, дедом и прадедом. Тем не менее, Познер признался, что просто обожает нянчиться с малышами. Дети чувствуют его любовь и отвечают взаимностью.

Владимир Владимирович также откровенно поведал об ошибках, которые он совершил, воспитывая дочь Екатерину. По словам ведущего, он неправильно поступил, когда был молодым и неопытным родителем. После того случая Познер неоднократно извинялся перед наследницей.

“Моя дочь так плохо ела, что могла сидеть часами с полным ртом. И как-то раз я потерял терпение и дал ей пощечину. У нее кровь пошла из носа. Когда вспоминаю об этом, прямо мне плохо. Я перед ней много раз потом извинялся и просил прощения. Она забыла, а я никогда этого не забуду. Для меня это был урок — больше никогда так не делать. Просто исключено! Знаете, мой отец был очень строг со мной, потому что его родители были очень строги с ним. Мы переносим это из поколения в поколение. И вот тогда я понял, что играю роль моего отца по отношению к дочери”, — поделился ведущий.

Познер также признался в том, что он просто обожает своих близких людей и ценит их за откровенность. По мнению знаменитости, главное в воспитании — это собственный пример. “Нельзя говорить детям “не кури”, если ты сам куришь, “не груби”, если ты сам грубишь, и так далее”, — поведал ведущий.

Напомним, что наследница Владимира Познера Екатерина проживает в Германии с 1990 года. Женщина является пианистом и композитором. В 1984 году она родила дочь Марию, а в 1995 году сына Николая. В 2014 году внучка звезды стала мамой очаровательного Валентина. Ребенок ходит в иностранный детский сад. По словам Владимира Владимировича, малыш растет настоящим полиглотом и может говорить на немецком, французском и русском языках. “Необыкновенно интересно, как его мозг работает”, — цитирует Познера издание “Телепрограмма”.