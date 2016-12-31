Виторган обнародовал имя сына от Собчак

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Dni.ru
суббота, 31 декабря 2016 г. 13:51
Макисм Виторган преподнес новогодний подарок всем с его супругой Ксений Собчак поклонникам. Популярный артист наконец обнародовал имя их сына.
Ksenija Sobčak
© Stopkadras

Популярный актер Максим Виторган на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал свежую фотографию, на которой запечатлел красивую елочную игрушку. В середине ее значится имя Платон. "С новым!;-))) Спасибо за подарочки!!!" – коротко подписал снимок Виторган.
Многочисленные подписчики немедленно решили, что таким оригинальным образом артист сообщил заинтересованной общественности имя их с Ксенией Собчак сына.

Реакция фанатов оказалась неоднозначной. Одни порадовались за родителей, а другие выразили свое недоумение. "Наконец то мы узнали имя Вашего сынульки?!:)", " Добрый день, очень громкое и красивое имя, ну у таких родителей только так. Молодцы!!!здоровья и счастья!!!", "Ой как круто! Замечательное имя прекрасному мальчику)", "Платон Виторган режет слух 👹", "Очень красивое имя!!!", "Платон? Неожиданно", "Все таки Платон назвали", " 😂😂😂какой подарок людям сделали. Наконец то все будут знать как зовут вашего сына. Можно спокойно встречать Новый год 😂👍" – так звучала лишь часть комментариев подписчиков.

Напомним, скандально известная ведущая родила первенца 18 ноября около пяти часов утра. Малыш появился на свет ростом 52 см и весом 3350 г. Роды прошли достаточно легко. Мальчик Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет в подмосковном Клиническом госпитале "Лапино".

После того, как ведущая впервые стала матерью, в СМИ практически каждый день выходили новые статьи о ней. Активно педалировалась тема и в Интернете. Репортеры атаковали друзей и близких новоиспеченных родителей. В итоге, Ксения вынуждена была сделать официальное заявление. Телеведущая сообщила, что семья и близкие не будут ничего рассказывать о ее личной жизни.

Dni.ru
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