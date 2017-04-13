Виктория Дайнеко запретила свекрови видеться с дочкой

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четверг, 13 апреля 2017 г. 18:09
Не так давно Виктория Дайнеко отпраздновала 1,5 года с момент рождения дочери шумной вечеринкой, куда пригласила дорогих друзей. Однако, на именинах при этом не было отца девочки — Дмитрия Клеймана. Говорят, что певица и музыкант уже несколько месяцев живут отдельно, правда, о разводе пока речь не идет, пишет “Комсомольская правда”.
© RIA/Scanpix

Подруга Дайнеко Аня рассказала журналистам, из-за чего поссорились влюбленные.

-В какой-то момент она нашла у мужа переписку с какой-то девицей. Вроде ничего особенного, но кому это понравится? Поссорились тогда жутко, но потом помирились при условии, что больше подобное не повторится. Все, кто знаком с Викой близко, знают, что она в какой-то мере “параноик”: после этой истории стала регулярно просматривать сообщения мужа. Ну, а кто ищет, тот всегда найдет, — рассказала Аня.

Также девушка сообщила, что свекровь певицы в этой истории встала на сторону Дмитрия, из-за чего Виктория запретила ей видеться с внучкой.

-Она очень любит внучку, но, к сожалению, Вика свекровь как-то не жалует. Не заладилось у них с самого начала, ну а потом эта история с переписками всплыла… Насколько я поняла, Валентина Николаевна встала на сторону сына, поэтому невестка запретила ей видеться с внучкой. Вика очень гордая и упрямая. Они с Димой могут бесконечно долго переписываться эсэмэсками, но встретиться с глазу на глаз и обговорить все им невероятно сложно. Правда, на днях он все же обещал приехать к дочке — очень соскучился. Надеюсь, что эта встреча их сблизит и, быть может, даже помирит. Должен же кто-то сделать первый шаг! — рассказала Аня в интервью EG.ru.

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