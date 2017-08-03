Виктория Дайнеко возмущена: муж сказал о разводе всем, кроме нее

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четверг, 3 августа 2017 г. 16:05
Накануне “СтарХит” сообщил о том, что супруг Виктории Дайнеко Дмитрий Клейман подал заявление о разводе. Кунцевский суд города Москвы займется рассмотрением этого дела. Выяснилось, что сама Виктория была не в курсе планов отца их общего ребенка. Артистка сейчас находится с дочкой во Франции, однако следит за новостями в Интернете, пишет Starhit.
© RIA/Scanpix

Выложив кадр в ярком платье и с дротиками в виде сердец, приклеенных к ее лицу, Дайнеко прокомментировала ситуацию с предстоящим расторжением брака.

“Ходят слухи, что Вика скоро будет официально свободна! Спасибо журналистам, что сообщили! А то нынче мужик измельчал, за пол месяца не смог сообщить, что подал документы в суд. Так бы и не явилась на суд в подвенечном платье”, — написала звезда в посте рядом с фотографией.

Поклонники артистки были удивлены поступком Клеймана. “Не знаю, что там журналисты говорят, но, простите, отец вашей дочери — птица не вашего полета! Вы достойны лучшего, а не этого парнишки”, “Дорога расчищена для прекрасного будущего!”, “Вика, так жаль! Не знаю, что у вас случилось”, — поддерживали певицу фанаты.

Ранее Дайнеко намекала, что их брак распался из-за неверности Дмитрия. По словам артистки, муж флиртовал с ее близкой подругой. С начала весны этого года супруги не жили вместе. Викторию удивляет, что о разводе знали даже знакомые Клеймана.
“Все, видимо, были в курсе, кроме меня”, — считает певица.

Друзья барабанщика утверждают, что ему надо смотреть в будущее, поэтому лучше разорвать болезненные отношения с экс-участницей “Фабрики звезд”. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Дима старается почаще видеть дочь.

“У Лиды есть оба родителя, и мы сделаем все возможное, чтобы малышка ни в чем не нуждалась и чаще улыбалась, — говорил Клейман со “СтарХитом”. — Я обожаю играть с моей принцессой, читаю ей сказки, мы часто смотрим вместе мультики. Очень переживаю, когда доченька болеет или плачет, безумно скучаю, если долго не вижусь с ней… Я регулярно навещаю ее у мамы”.

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