Виктория Дайнеко рассталась с мужем после двух лет брака

lifenews.ru
пятница, 10 марта 2017 г. 15:21
“Если людям суждено быть вместе, они будут вместе”, — откровенничала Виктория Дайнеко в интервью сразу после свадьбы с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Певица и музыкант поженились спустя полгода после знакомства: предложение руки и сердца Дмитрий сделал девушке в День всех влюбленных.
© Instagram.com nuotr.

В союз певицы и барабанщика мало кто верил, однако татуированному бунтарю удалось добиться положительного ответа. Свадьба прошла в Москве в окружении близких друзей, коллег и родственников.

Семейный быт сократил вечность чувств до двух лет. По словам друзей пары, первые проблемы их коснулись во время беременности Виктории — певица плохо переносила изменения в своем организме. Тогда Дайнеко и Клейман задумались о разводе, но появление на свет дочери помирило супругов и скрепило их отношения.

В начале весны Виктория и Дмитрий все же расстались. Об этом Лайфу стало известно от источников окружении супругов. Причиной раздора послужили “непримиримые разногласия в семье”.

В разговоре с Лайфом Виктория Дайнеко подтвердила расставание с Дмитрием Клейманом:

— У нас с мужем сейчас непростой период в отношениях, и мы решили временно разойтись по разным углам. Самое главное для меня — чтобы наши личные проблемы не отразились на ребенке.

Виктория удалила все совместные снимки с Дмитрием, а 8 марта певица встретила вместе с дочерью.

lifenews.ru
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