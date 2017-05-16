Виктория Боня рассказала об истинной причине расставания с миллионером

Слухи о разрыве пары, которая за несколько лет совместной жизни так и не оформила свои отношения официально, появились в начале этого года. Сначала Боня отрицала, что они с Алексом больше не вместе, однако в начале февраля все же подтвердила - они расстались. При этом решение, по ее словам, было обоюдным и приняли они его еще начале осени 2016 года. Она также сообщила, что причиной не стали измены или семейные проблемы.

И вот, впервые с того момента, Боня решилась рассказать об истинных мотивах расставания. В интервью журналу Hello! Виктория сообщила, что главная причина - нежелание Смерфита иметь еще детей (у пары есть дочь Анджелина).

"Я мечтаю о большой семье, хочу и второго, и третьего ребенка. Одной из причин расставания стало нежелание Алекса сейчас иметь еще детей. Его главный приоритет на данный момент - реализовать себя в карьере. А для меня важно реализовать себя как мать. Мы с Алексом по-человечески очень друг друга любим, но этого недостаточно. И я счастлива, что он оказался тем мужчиной, который способен достойно отпустить", - цитирует Боню издание.

Она также призналась, что в ее жизни уже появился мужчина, к которому она испытывает симпатию, но пока присматривается к нему. "Скажем так, у меня есть мужчина, который за мной ухаживает и нравится мне. Время покажет. Сегодня я не ищу отношений ради отношений, я смотрю на мужчину как на потенциального отца моих будущих детей. Состояться как мать для меня сейчас важнее всего остального".