Виктория Боня опровергла расставание с миллионером и обещает сюрприз

SHOWTIME!
пятница, 27 января 2017 г. 12:44
Экс-звезда "Дом-2" Виктория Боня заверила своих поклонников, что в ее семейной жизни все хорошо.
© RIA/Scanpix

Ознакомившись со всеми слухами и домыслами о ее расставании с Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллиардера Майкла Смерфита, Боня назвала их небылицами. Также она попросила всех подписчиков запастись терпением до следующей недели, когда они (с Алексом) сообщат какой-то сюрприз.

Какой сюрприз, пока неизвестно, однако многие предположили, что речь идет о свадьбе.

SHOWTIME!
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