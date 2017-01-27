Виктория Боня опровергла расставание с миллионером и обещает сюрприз

Ознакомившись со всеми слухами и домыслами о ее расставании с Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллиардера Майкла Смерфита, Боня назвала их небылицами. Также она попросила всех подписчиков запастись терпением до следующей недели, когда они (с Алексом) сообщат какой-то сюрприз.
Какой сюрприз, пока неизвестно, однако многие предположили, что речь идет о свадьбе.
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании торгового дома Bally. Она представила новую коллекцию одежды на весенне-летний сезон. Съемки проходили в Нью-Йорке, автором снимков стал американский фотограф Грегори Харрис.
Дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы и актрисы Кортни Лав дебютировала в модельном бизнесе, сообщает Yahoo Style. 24-летняя Фрэнсис Бин Кобейн стала лицом весенне-летней кампании Marc Jacobs.