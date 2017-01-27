Виктория Боня опровергла расставание с миллионером и обещает сюрприз

Ознакомившись со всеми слухами и домыслами о ее расставании с Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллиардера Майкла Смерфита, Боня назвала их небылицами. Также она попросила всех подписчиков запастись терпением до следующей недели, когда они (с Алексом) сообщат какой-то сюрприз.

Какой сюрприз, пока неизвестно, однако многие предположили, что речь идет о свадьбе.