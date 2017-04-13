Виктория Бекхэм запатентовала имя дочери

Это позволит модельеру выпускать продукцию под брендом Harper Beckham, включая игрушки и одежду, а также защитит имя девочки в индустрии развлечений.

Дочь дизайнера зовут Харпер в честь писательницы Харпер Ли, автора любимой книги Бекхэм "Убить пересмешника".

Имена остальных детей Виктории и Дэвида Бекхэм – Бруклина, Круза и Ромео – также запатентованы. Дэвид Бекхэм запатентовал свое имя в 2000 году, Виктория Бекхэм – в 2002-м.