Виктория Бекхэм запатентовала имя дочери

Дизайнер Виктория Бекхэм запатентовала имя своей пятилетней дочери Харпер в Великобритании и Европе, сообщает "Би-би-си".
Это позволит модельеру выпускать продукцию под брендом Harper Beckham, включая игрушки и одежду, а также защитит имя девочки в индустрии развлечений.
Дочь дизайнера зовут Харпер в честь писательницы Харпер Ли, автора любимой книги Бекхэм "Убить пересмешника".
Имена остальных детей Виктории и Дэвида Бекхэм – Бруклина, Круза и Ромео – также запатентованы. Дэвид Бекхэм запатентовал свое имя в 2000 году, Виктория Бекхэм – в 2002-м.