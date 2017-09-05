Ведущие актеры "Игры престолов" (Дейнерис Таргариен и Джон Сноу – герои, к которым в течение седьмого сезона было приковано всеобщее внимание) снялись в двух рекламных роликах, идентичных по сюжету. При этом в кадре они вдвоем не появляются.
Эмилия Кларк, которую зрители "Игры престолов" привыкли видеть блондинкой, для Dolce&Gabbana превратилась в брюнетку. По сюжету ролика она прогуливается по улице итальянского городка в черном кружевном платье, сливаясь в какой-то момент в танце с местными жителями. Кит Харрингтон – только не в платье, а в костюме, делает в "своем" видео то же самое.
Рекламные ролики посвящены выходу нового аромата марки – The One.
Джоли согласилась сняться в сиквеле "Малефисенты"
Анджелина Джоли снимется в продолжении диснеевской...
ВИДЕО: Звезды "Игры престолов" рекламируют Dolce&Gabbana (1)
Эмилия Кларк и Кит Харрингтон приняли участие в...
Источник: воссоединения Питта и Джоли не будет
Таблоид E!Online сообщает, что, несмотря на прозвучавшую на...
СМИ: Адель предложили сыграть ее первую роль в Голливуде
Британской певице Адель предложили сыграть ее первую...
TOP новостей
Правительство предлагает сделать минимальную зарплату на 20 евро больше (29)
Правительство предлагает повысить минимальную...
Вскоре водители лишатся излюбленной привилегии (15)
Зеленых стрелок на светофоре, позволяющих поворачивать...
Ситуация на дорогах Вильнюса с 1 сентября: какие улицы лучше миновать (1)
Приближается 1 сентября. В Вильнюс съезжаются потоки...
Слова Грибаускайте в Кремле назвали неправдой (139)
В Кремле отреагировали на слова президента Литвы...
Перезагрузка: какие новшества ждут школы национальных меньшинств? (12)
Начался новый учебный год, который принесет учащимся...