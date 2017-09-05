Ведущие актеры "Игры престолов" (Дейнерис Таргариен и Джон Сноу – герои, к которым в течение седьмого сезона было приковано всеобщее внимание) снялись в двух рекламных роликах, идентичных по сюжету. При этом в кадре они вдвоем не появляются.

Эмилия Кларк, которую зрители "Игры престолов" привыкли видеть блондинкой, для Dolce&Gabbana превратилась в брюнетку. По сюжету ролика она прогуливается по улице итальянского городка в черном кружевном платье, сливаясь в какой-то момент в танце с местными жителями. Кит Харрингтон – только не в платье, а в костюме, делает в "своем" видео то же самое.

Рекламные ролики посвящены выходу нового аромата марки – The One.