ВИДЕО: Женщина вышла замуж за железнодорожную станцию

45-летняя жительница Калифорнии Кэрол Санта-Фе вышла замуж за одноименную железнодорожную станцию в своем родном городе Сан-Диего. Женщина говорит, что не считает себя сумасшедшей. По ее словам, она влюблена в строение с 9 лет и даже занимается с ним сексом, правда, мысленно, сообщает Mirror.

Кэрол каждый день проводит по 45 минут наедине с остановкой по дороге домой с работы. Американка вышла замуж за станцию Санта-Фе еще в 2015 году, однако рассказать об этом миру решилась только сейчас. Женщина заявила, что один из лучших моментов в ее жизни был в 2016 году, когда они с платформой отметили годовщину совместных отношений.

Американка утверждает, что является "объектосексуалом", то есть, человеком, который испытывает влечение к неодушевленным объектам.

"Я общаюсь с остановкой, здороваюсь с ней, когда никто не видит. У меня есть любимое место на платформе, я иногда его целую", — рассказала жительница Калифорнии.