ВИДЕО: Вышел новый трейлер "Пиратов Карибского моря 5"

Lenta.ru
пятница, 3 марта 2017 г. 16:19
Компания Disney выпустила новый большой трейлер фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" — пятой и заключительной части киноэпопеи о приключениях капитана Джека Воробья.

Ролик появился на YouTube-канале американской телепередачи The Ellen Show, в которой состоялась его эксклюзивная премьера.

Главную роль в новой части франшизы, как всегда, играет Джонни Депп. В картине также снялись Орландо Блум, Хавьер Бардем, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Голшифте Фарахани, Пол Маккартни и другие. Мировая премьера ленты состоится 26 мая.

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