Главную роль в новой части франшизы, как всегда, играет Джонни Депп . В картине также снялись Орландо Блум , Хавьер Бардем, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Голшифте Фарахани, Пол Маккартни и другие. Мировая премьера ленты состоится 26 мая.

Ролик появился на YouTube-канале американской телепередачи The Ellen Show, в которой состоялась его эксклюзивная премьера.

Компания Disney выпустила новый большой трейлер фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" — пятой и заключительной части киноэпопеи о приключениях капитана Джека Воробья.

Род Стюарт извинился за пародию на казнь в стиле ИГ Британский певец Род Стюарт принес "глубочайшие извинения" за то, что снялся в видео, которое приняли за пародию на казнь.

Джейн Фонда призналась, что пережила изнасилование Актриса Джейн Фонда заявила, что она пережила изнасилование, а в детстве подвергалась сексуальным домогательствам.

ВИДЕО: Вышел новый трейлер "Пиратов Карибского моря 5" Компания Disney выпустила новый большой трейлер фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" — пятой и заключительной части киноэпопеи о приключениях капитана Джека Воробья.

Адель отказалась от фейерверков на своих шоу из-за травмы сына Британская певица валлийского происхождения Адель, которая на волне суперуспеха своего альбома "Hello" отправилась в мировой тур, решила отказаться от использования пиротехники на своих шоу. Причиной стала травма глаза, которую получил ее четырехлетний сын во время репетиции концерта в Австралии.