ВИДЕО: Вышел новый клип "Ленинграда" с Невзоровым и Кержаковым

Действие разворачивается в баре, и в клипе есть кадры, когда Кержаков "промахивается" при употреблении напитков.

Кроме того, Шнуров устраивает в этом видео баттл с рэпером Александром Степановым, более известным как ST.

За сутки клип посмотрели более 2,5 миллионов человек.