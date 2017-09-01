ВИДЕО: Вышел новый клип "Ленинграда" с Невзоровым и Кержаковым

Действие разворачивается в баре, и в клипе есть кадры, когда Кержаков "промахивается" при употреблении напитков.
Кроме того, Шнуров устраивает в этом видео баттл с рэпером Александром Степановым, более известным как ST.
За сутки клип посмотрели более 2,5 миллионов человек.
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