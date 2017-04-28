ВИДЕО: Вышел эротический клип "Ленинграда" на песню "Экстаз"

По сюжету героиня Ходченковой обращается за помощью в автомастерскую и узнает в одном из механиков бывшего одноклассника Стаса. Между персонажами устанавливаются эротические отношения.

В ролике снялись Светлана Ходченкова ("Викинг", "Росомаха: Бессмертный", "Шпион, выйди вон!") и Антон Филипенко ("28 панфиловцев", "Под электрическими облаками").

10-минутный клип набрал около 70 тысяч просмотров меньше чем за час.

СМИ: Полина Гагарина родила второго ребенка По информации российских СМИ, певица Полина Гагарина стала мамой во второй раз.

С прибавлением: Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Анджелина Джоли намерена снова стать матерью: актриса собирается усыновить седьмого ребенка. По словам источников из окружения голливудской звезды, на днях она подаст соответствующие документы и запустит процедуру усыновления. Пока неизвестно, кого хочет принять в свою семью Энджи — мальчика или девочку. Зато ясно, кого она прочит в отцы ребенка: она надеется, что папой малыша станет ее новый избранник — таинственный британский миллиардер, пишет “Комсомольская правда”.

В "Симпсонах" высмеяли достижения Трампа за 100 дней президентства Создатели мультсериала "Симпсоны" выложили в сеть отрывок из нового эпизода, посвященный 100 дням президентства Дональда Трампа.