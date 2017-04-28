ВИДЕО: Вышел эротический клип "Ленинграда" на песню "Экстаз"

В сети появился клип группы "Ленинград" на композицию "Экстаз". Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.
10-минутный клип набрал около 70 тысяч просмотров меньше чем за час.
Режиссером выступила Анна Пармас.
В ролике снялись Светлана Ходченкова ("Викинг", "Росомаха: Бессмертный", "Шпион, выйди вон!") и Антон Филипенко ("28 панфиловцев", "Под электрическими облаками").
По сюжету героиня Ходченковой обращается за помощью в автомастерскую и узнает в одном из механиков бывшего одноклассника Стаса. Между персонажами устанавливаются эротические отношения.