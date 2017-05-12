ВИДЕО: В Сети появился новый трейлер сериала "Твин Пикс"

Американский канал Showtime опубликовал новый трейлер третьего сезона сериала "Твин Пикс", премьера которого состоится 21 мая. В ролике продолжительностью чуть больше минуты появляются как актеры предыдущих сезонов, так и новые исполнители.

В трейлере, в частности, можно увидеть агента ФБР Дейла Купера в исполнении Кайла Маклахлена, его начальника Гордона Коула, сыгранного режиссером "Твин Пикса" Дэвидом Линчем, и специалиста судебно-медицинской экспертизы Альберта Розенфилда, роль которого исполнил Мигель Феррер, скончавшийся в январе этого года.

Ранее канал Showtime опубликовал тизер под названием "Знакомые лица 25 лет спустя", в котором появились герои первых сезонов. В ролике были показаны помощники шерифа Энди Бреннен (Гарри Гоаз) и Хоук (Майкл Хорс), мать Лоры Палмер Сара (Грейс Забриски), "Большой Эд" Херли (Эверет МакГилл) и Карл Родд (Гарри Дин Стэнтон). В конце в кадре появлялся и спецагент Дейл Купер.

Первые два эпизода нового сезона "Твин Пикс" выйдут на экраны 21 мая 2017 года. В сезон войдет 18 серий продолжительностью по часу. Каждую неделю будет выходить один эпизод.

В третьем сезоне снялись актеры, ранее игравшие в сериале: Дэвид Духовны, Алисия Уитт, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли, Шерилин Фенн. Зрители увидят и новые лица, среди них - Моника Беллуччи, Джим Белуши, Джереми Дэвис, Хейли Гейтс, Бальтазар Гетти, Эрни Хадсон, Эшли Джадд, Дэвид Кокнер, Мэттью Лиллард, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Трент Резнор, Том Сайзмор, Эдди Веддер и Наоми Уоттс.

Премьера сериала "Твин Пикс" на телеканале ABC состоялась в 1990 году. За два года было показано 30 серий. В 1992-м вышел приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь".

"Твин Пикс" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал, а Кайл Маклахлен и Пайпер Лори были награждены престижной премией в категориях "Лучший актер второго плана" и "Лучшая актриса второго плана".