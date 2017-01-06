ВИДЕО: В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц "киндер-сюрпризов"

Вести.Ru
пятница, 6 января 2017 г. 12:56
Жители германского острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри, передает Associated Press.
© Vida Press

Предположительно яйца находились в контейнере и были потеряны грузовым судном по пути в Бремерхафен. Местные жители занимаются уборкой пляжа. По словам сотрудницы местного детского сада Сабины Биркфельд, она привела 27 детей для очистки территории и конца пластиковым яйцам с сюрпризами не видно.

Местные жители собирали яйца весь четверг и продолжают уборку пляжа. Участок берега, заваленный игрушечными яйцами составляет полкилометра.
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ВИДЕО: В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц "киндер-сюрпризов"

ВИДЕО: В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц киндер-сюрпризов
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