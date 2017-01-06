ВИДЕО: В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц "киндер-сюрпризов"

Жители германского острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри, передает Associated Press.
Предположительно яйца находились в контейнере и были потеряны грузовым судном по пути в Бремерхафен. Местные жители занимаются уборкой пляжа. По словам сотрудницы местного детского сада Сабины Биркфельд, она привела 27 детей для очистки территории и конца пластиковым яйцам с сюрпризами не видно.
Местные жители собирали яйца весь четверг и продолжают уборку пляжа. Участок берега, заваленный игрушечными яйцами составляет полкилометра.
Vor #Langeoog wurde ein Container mit #Plastikeiern angespühlt. Mehrere 100Tsd. der Spielzeuge liegen nun am #Strand. pic.twitter.com/RkcUY6VEBQ— Polizei Aurich / WTM (@Polizei_AUR_WTM) 4 января 2017 г.