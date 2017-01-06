Предположительно яйца находились в контейнере и были потеряны грузовым судном по пути в Бремерхафен. Местные жители занимаются уборкой пляжа. По словам сотрудницы местного детского сада Сабины Биркфельд, она привела 27 детей для очистки территории и конца пластиковым яйцам с сюрпризами не видно.

Жители германского острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри, передает Associated Press.

ВИДЕО: В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц "киндер-сюрпризов" Жители германского острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри, передает Associated Press.

Скончался звезда "Танцора диско" Известный актер Ом Пури скончался на 67-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти звезды "Танцора диско" стал сердечный приступ — сообщает интернет-газета Dni.ru.

Письма принцессы Дианы бывшему дворецкому уйдут с молотка В Британии на торги выставлены письма принцессы Дианы, адресованных бывшему старшему дворецкому Букингемского дворца Сирилу Дикману.

Королеву Великобритании едва не подстрелил ее охранник Королева Великобритании Елизавета II едва не стала жертвой несчастного случая во время ночной прогулки вокруг Букингемского дворца. Монаршую особу, страдающую от бессонницы и потому вышедшую пройтись, заметил один из дежуривших возле лондонской резиденции британских правителей гвардейцев, который принял ее за злоумышленника и едва не подстрелил, сообщает The Times, ссылаясь на свидетельство самого караульного, в настоящее время уже оставившего службу.