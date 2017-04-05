ВИДЕО: Ургант и Светлаков опозорили Ольгу Бузову во время ее “живого” концерта

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среда, 5 апреля 2017 г. 13:32
Ольга Бузова в очередной раз стала объектом шуток Ивана Урганта. Звезда “Дома-2” приняла участие в концерте “Прожекторпэрисхилтон”, который прошел в “Крокус Сити Холле”. Телеведущая спела композицию “Привыкаю”, ставшую хитом после ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

Во время выступления бессменная четверка ведущих шоу Первого канала — Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало — всячески изображали смущение из-за того, что им приходится присутствовать при исполнении такого “сомнительного” музыкального материала и терпеть вокал Оли. Светлаков прикрывал лицо руками, демонстрируя неловкость, Ургант ходил вокруг Ольги с огнетушителем, намереваясь “загасить” исполнительницу, а Цекало и Мартиросян радостно махали руками, передавая привет залу.

В финале выступления Бузовой ведущие “Прожекторпэрисхилтон” не удержались и подшутили над ней. Светлаков подошел к Ольге, которая пела под фонограмму, и просто забрал у нее микрофон. При этом голос Бузовой продолжал звучать в динамиках, хотя она перестала петь. Зал встретил шутку дружным хохотом.

- Ольга Бузова! Живой звук! — объявил Иван Ургант.

Сама Бузова, хоть и смутилась, но тоже рассмеялась вместе с ведущими шоу. А потом поделилась видеозаписью этого неловкого момента в своем Инстаграме, сопроводив ролик забавными хэштегами: “Умею петь даже без микрофона”, “Пою как умею” и “Училась петь у Бритни Спирс”.

Ольга уже не впервые оказывается под прицелом ведущих “Прожекторпэрисхилтон”. Иван Ургант и его соведущий дмитрий Хрусталев как-то высмеяли уровень образованности телеведущей, а заодно и написанную ею в прошлом году автобиографию. Информационным поводом послужила новость о том, что в школе №2 чеченского села Правобережье школьников заставили писать сочинение о “феномене Ольги Бузовой”. Преподаватель предложил ученикам рассмотреть телеведущую как “героя массовой культуры современной России” и порассуждать, как простая девочка из Питера превратилась в звезду телешоу.

Иван Ургант начал издалека: в своей традиционной рубрике самых обескураживающих новостей недели он зачитал сообщение о том, что ученые предрекли через миллиарды лет столкновение Земли с Марсом.

- Это очень непыльная работа — делать предсказания на миллиарды лет вперед. Это вторая работа мечты после библиотекаря Ольги Бузовой, — пошутил Ургант. Тем самым намекнув, что Ольга — не слишком начитанный человек, и на ее прикроватной тумбочке вы вряд ли найдете томик Достоевского или сборник Ахматовой.

Затем Ургант и Хрусталев вспомнили, что Оля и сама — писательница. Ведущие предложили включить ее книгу “Цена счастья” в школьную программу России в качестве учебного пособия для подрастающего поколения. А заодно ввести в российских школах обязательный предмет “бузология” или “домоводство-2”.

К слову, развод телеведущей с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым сделал ее одной из самых популярных звезд российского Инстаграма. Любой пост Бузовой тут же обрастает кучей “лайков” и тысячами комментариев. Как результат — число подписчиков блога звезды “Дома-2” растет день ото дня. Теперь в поклонниках у Оли числится целых девять миллионов человек. А значит, расценки на рекламу в ее Инстаграме будут еще выше. При том, что они и сейчас не маленькие: за каждый рекламный пост Бузова, по некоторым данным, берет 250 тысяч рублей.

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ВИДЕО: Ургант и Светлаков опозорили Ольгу Бузову во время ее “живого” концерта

ВИДЕО: Ургант и Светлаков опозорили Ольгу Бузову во время ее “живого” концерта
Ольга Бузова в очередной раз стала объектом шуток Ивана Урганта. Звезда “Дома-2” приняла участие в концерте “Прожекторпэрисхилтон”, который прошел в “Крокус Сити Холле”. Телеведущая спела композицию “Привыкаю”, ставшую хитом после ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, пишет “Комсомольская правда”.

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