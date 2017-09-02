ВИДЕО: Топ-модель Наталья Водянова запела

Известная российская модель Наталья Водянова дебютировала в роли певицы. В семейном кругу.
Natalia Vodianova
© Organizatorių nuotr.

Модель опубликовала в соцсетях ролик с поздравлением, адресованным подруге, дизайнеру Ульяне Сергеенко в честь дня рождения. Водянова спела известную песню Happy birthday под аккомпанемент своих детей. "Вот так мы отмечали день рождения нашей любимой крестной Ули. Я рассчитывала на шанс новой карьеры, но Нева подвела и Максим "отговорил", - подписала видеоролик Водянова.

This Is How We Do It 👊🏻🎤😂 wishing the happiest of birthdays to our godmama and bestie @ulyanasergeenko. 🎉🎁🎊💝p.s.following this video I was hoping to have contract with Warner Music but Neva let me down and Maxim is not convinced😜Glam by @balmainhairsalon team @nabilharlow and @aliandreeamakeup 🇷🇺Вот так мы отмечали день рождения нашей любимой крестной Ули. Я рассчитывала на шанс новой карьеры, но Нева подвела и Максим "отговорил"🙃

A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Aug 30, 2017 at 2:05pm PDT

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