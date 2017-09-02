ВИДЕО: Топ-модель Наталья Водянова запела

Модель опубликовала в соцсетях ролик с поздравлением, адресованным подруге, дизайнеру Ульяне Сергеенко в честь дня рождения. Водянова спела известную песню Happy birthday под аккомпанемент своих детей. "Вот так мы отмечали день рождения нашей любимой крестной Ули. Я рассчитывала на шанс новой карьеры, но Нева подвела и Максим "отговорил", - подписала видеоролик Водянова.