ВИДЕО: Топ-модель Наталья Водянова запела

Модель опубликовала в соцсетях ролик с поздравлением, адресованным подруге, дизайнеру Ульяне Сергеенко в честь дня рождения. Водянова спела известную песню Happy birthday под аккомпанемент своих детей. "Вот так мы отмечали день рождения нашей любимой крестной Ули. Я рассчитывала на шанс новой карьеры, но Нева подвела и Максим "отговорил", - подписала видеоролик Водянова.
This Is How We Do It 👊🏻🎤😂 wishing the happiest of birthdays to our godmama and bestie @ulyanasergeenko. 🎉🎁🎊💝p.s.following this video I was hoping to have contract with Warner Music but Neva let me down and Maxim is not convinced😜Glam by @balmainhairsalon team @nabilharlow and @aliandreeamakeup 🇷🇺Вот так мы отмечали день рождения нашей любимой крестной Ули. Я рассчитывала на шанс новой карьеры, но Нева подвела и Максим "отговорил"🙃
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