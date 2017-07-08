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ВИДЕО: Тогда и сейчас. Как изменились звезды КВН
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суббота, 8 июля 2017 г. 13:25
Предлагаем вспомнить КВНщиков и посмотреть как изменились звезды КВН.
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Знаменитости
ВИДЕО: Тогда и сейчас. Как изменились звезды КВН
Предлагаем вспомнить КВНщиков и посмотреть как изменились звезды КВН.
Орнелле Мути смягчили наказание за прогул спектакля ради ужина с Путиным
(10)
Апелляционный суд в Триесте смягчил приговор итальянской актрисе Орнелле Мути, осужденной в 2015 году за пропуск спектакля по фальшивой медицинской справке. Об этом сообщает агентство ANSA.
Гузеева пришла на съемки в пижаме
(2)
Актриса похвалилась новым нарядом, который вызвал восторг среди ее многочисленных подписчиков. Оказалось, известная артистка предстала на суд зрителей... в пижаме.
Владимира Этуша выписали из больницы
(1)
Народного артиста СССР Владимира Этуша выписали из больницы. Об этом РЕН ТВ сообщили в справочной службе НИИ имени Склифосовского. "Пациент выписан", — рассказали в медицинском учреждении.
ФОТО: 49-летняя Селин Дион снялась обнаженной
(2)
Представители модного журнала Vogue опубликовали фотографию полностью обнаженной 49-летней канадской певицы Селин Дион.
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