Предлагаем вспомнить КВНщиков и посмотреть как изменились звезды КВН.

ВИДЕО: Тогда и сейчас. Как изменились звезды КВН

Орнелле Мути смягчили наказание за прогул спектакля ради ужина с Путиным Апелляционный суд в Триесте смягчил приговор итальянской актрисе Орнелле Мути, осужденной в 2015 году за пропуск спектакля по фальшивой медицинской справке. Об этом сообщает агентство ANSA.

Гузеева пришла на съемки в пижаме Актриса похвалилась новым нарядом, который вызвал восторг среди ее многочисленных подписчиков. Оказалось, известная артистка предстала на суд зрителей... в пижаме.

Владимира Этуша выписали из больницы Народного артиста СССР Владимира Этуша выписали из больницы. Об этом РЕН ТВ сообщили в справочной службе НИИ имени Склифосовского. "Пациент выписан", — рассказали в медицинском учреждении.