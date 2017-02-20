ВИДЕО: Телеведущая Катя Гордон транслировала роды в прямом эфире

Российская теле- и радиоведущая, а также певица Катя Гордон удивила поклонников, опубликовав видео с признанием, что родит "прямо сейчас" – то есть, в прямом эфире. По словам беременной женщины, у нее отошли воды во время прогулки по Москве. Более того, женщина приняла решение сесть за руль несмотря на схватки. Трудности Гордон не испугали, на кадрах она выглядела довольно уверенно.

По словам Кати Гордон, изначально она планировала рожать в другом роддоме, но отправилась в ближайшую больницу, так как боялась не успеть. Позднее в Instagram она написала, что родила здорового мальчика весом 3500 килограммов. Имя второго сына Екатерины Гордон пока неизвестно, но ранее она упоминала, что хочет назвать его Даниэлем.

Пользователи соцсетей восприняли трансляцию Гордон неоднозначно. Некоторые назвали ее героиней, многие пожелали новорожденному здоровья. Другие не на шутку испугались за здоровье ведущей машину со схватками Гордон.

Этот ребенок у певицы стал вторым. Первого сына Даниила она родила в браке с адвокатом Сергеем Жориным, но отношения пары не сложились. По словам Кати, в последнее время Жорин редко общается с ребенком, пишет "Комсомольская правда".

A post shared by Катя Гордон (@katyagordon) on Feb 19, 2017 at 7:52am PST