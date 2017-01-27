ВИДЕО: Тейлор Свифт и Зейн Малик выпустили клип для сиквела "50 оттенков серого"

Lenta.ru
пятница, 27 января 2017 г. 14:41
Американская певица Тейлор Свифт и британский исполнитель Зейн Малик сняли музыкальное видео на композицию I Don't Wanna Live Forever, стилизованное под фильм "50 оттенков серого".

Песня I Don't Wanna Live Forever станет саундтреком к ленте "На 50 оттенков темнее", продолжению оригинальной картины. Сиквел выйдет на экраны в феврале 2017 года. В нем сыграли Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и Ким Бейсингер.

Ранее в январе сообщалось, что во время съемок ролика Свифт и Малик устроили погром в номере лондонского отеля стоимостью более 3000 долларов за ночь.

Тейлор Свифт — 27-летняя американская кантри-поп-певица, за свою карьеру продавшая более 40 миллионов копий альбомов и получившая 10 наград "Грэмми".

Зейн Малик — бывший участник рок-группы One Direction. В 2015-м он покинул коллектив ради сольной карьеры.

Lenta.ru
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