ВИДЕО: Связи решают? Дочь Григория Лепса запела

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понедельник, 9 января 2017 г. 14:48
Сюрпризом творческого вечера музыканта и продюсера Константина Меладзе, который накануне состоялся на горнолыжном курорте “Роза Хутор” в Сочи, стало появление на сцене появление дочери певца Григория Лепса Инги. Она с дуэтом с Данилом Бурановым — победителем первого сезона музыкального конкурса “Высшая проба“ — исполнила хит 1996 года “Актриса”. Очевидно, что сделал ее участницей концерта знаменитый отец, который тоже тут выступал.

Но интересно, что еще несколько месяцев назад Лепс очень скептически высказывался о вокальных данных своей в ту пору 30-летней дочери от первого брака и не одобрял ее тягу к сцене. Инга неожиданно для всех оказалась на “слепых” прослушиваниях проекта Первого канала “Голос”. К ней тогда никто из наставников не повернулся. А отец публично стал критиковать услышанное: “Плохо. В одном месте было очень плохо. Провалила последнее. Годик надо поработать еще с нужными люди. А пока рановато”.

Тогда отец даже запретил ей называть себя Ингой Лепс, как ей хотелось. “Это тебе так кажется, у тебя Лепсверидзе фамилия”, — осек он девушку. Но в концертном зале “Роза Холл”, тем не менее, ее представили именно как Ингу Лепс. Видимо, участие дочери в этом громком концерте — это часть плана знаменитого отца по связям с “нужными людьми”.

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