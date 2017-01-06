ВИДЕО: Светлана Бондарчук показала роскошное тело

Судя по тому, какие фото и видео звезда размещает в микроблоге, ее времяпрепровождения можно смело назвать экстремальным. Очевидно, что Светлана Бондарчук не ищет комфорта, напротив, 48-летнюю женщину прельщают острые ощущения. Видео, которым светская львица поделилась накануне, пробирает буквально до дрожи. Ролик был снят в небольшом горном ауле Карачаево-Черкессии, на фоне потрясающе красивых зимних пейзажей. Светлана Бондарчук в купальнике смело погружается в воды быстрой горной реки, берега которой покрыты снегом и льдом. Причем бесстрашная женщина не просто окунается, а какое-то время проводит в быстром потоке, который пытается увлечь ее за собой.

☃☃☃🙈🙈🙈 Хабез страна чудес 🙏🏼 Видео опубликовано SB (@a030aa) Янв 5 2017 в 5:19 PST

“С головой, с головой давай!” — слышен мужской голос за кадром. “С головой не могу! — ответила Бондарчук. — Ой, как хорошо! Это божественно”. “Вы прекрасно все сделали, молодец”, — резюмировал мужчина, снимавший погружение Светланы Бондарчук в ледяную воду.

Подписчики знаменитости восхитились ее поступком, признаваясь, что продрогли уже от одного просмотра видео этого невероятного заплыва. Не упустили случая поклонники Бондарчук сделать комплименты ее стройной фигуре, которую она успела невзначай продемонстрировать.