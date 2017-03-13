ВИДЕО: Собчак и Виторган приобщают 3-месячного сына к спорту

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SHOWTIME!
понедельник, 13 марта 2017 г. 16:15
Российская телеведущая Ксения Собчак и ее муж, актер Максим Виторган стали родителями в ноябре прошлого года, но только сейчас показали своего сына Платона.
© RIA/Scanpix

Правда, лицо малыша они все еще скрывают. Зато Максим показал тренировки сына - малыш вместе с мамой плавает в бассейне.

"Мне тут накануне рассказали,что телефон мой, оказывается, можно просто, без всякой подготовки, опустить под воду и снимать видео. Я уж собирался в душ с ним залезть или посуду помыть, но тут вовремя подвернулась тренировка у одного парня", - подписал видео Виторган.

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Mar 13, 2017 at 12:30am PDT

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