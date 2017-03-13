ВИДЕО: Собчак и Виторган приобщают 3-месячного сына к спорту

Правда, лицо малыша они все еще скрывают. Зато Максим показал тренировки сына - малыш вместе с мамой плавает в бассейне.

"Мне тут накануне рассказали,что телефон мой, оказывается, можно просто, без всякой подготовки, опустить под воду и снимать видео. Я уж собирался в душ с ним залезть или посуду помыть, но тут вовремя подвернулась тренировка у одного парня", - подписал видео Виторган.