ВИДЕО: Снятый в Трамп-тауэр клип Gorillaz набрал 2,8 млн просмотров за сутки

Gazeta.ru
пятница, 20 января 2017 г. 19:19
Новый клип группы Gorillaz, снятый в небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке, набрал 2,7 млн просмотров за сутки.

Ролик "Hallelujah Money" был опубликован на сайте YouTube 19 января, в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Таким образом Gorillaz возвращаются после шестилетнего отсутствия, отмечает Uproxx. В песне рассказывается о власти, коррупции и сострадании.

Сооснователи группы Дэймон Албарн и Джейми Хьюлетт работают над возвращением на мировую сцену, и в 2017 году должен выйти их новый альбом. В записи "Hallelujah Money" также принимал участие лауреат Mercury Prize Бенджамин Клементин, он же сыграл в клипе главную роль.

Gazeta.ru
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