ВИДЕО: Пугачева и Лайма Вайкуле летят на частном самолете

SHOWTIME!
четверг, 3 августа 2017 г. 10:46
Звезды российского шоу-бизнеса во главе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, а также звезда латвийской эстрады Лайма Вайкуле в качестве почетных гостей посетили музыкальный фестиваль "Жара-2017" в Баку.
© DELFI

В Азербайджан они летали на частном самолете, хотя ранее Алла Пугачева признавалась, что не любит этот вид транспорта. Именно поэтому в Латвию из Москвы она приезжает на поезде.

О том, как проходил полет Пугачевой, Вайкуле и Киркорова, в социальной сети всем сообщил Максим Галкин. Юморист и пародист также опубликовал в Instagram шуточные ролики с их участием.

Накануне Галкин выступил с концертом в литовской Паланге, а 2 августа даст представление в юрмальском концертном зале "Дзинтари".

Дамысдюн. Высокие отношения! #лаймалла #дамысдюн @alla_orfey @laima_vaikule_official

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 31, 2017 at 7:57am PDT

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