ВИДЕО: Пугачева и Лайма Вайкуле летят на частном самолете

В Азербайджан они летали на частном самолете, хотя ранее Алла Пугачева признавалась, что не любит этот вид транспорта. Именно поэтому в Латвию из Москвы она приезжает на поезде.

О том, как проходил полет Пугачевой, Вайкуле и Киркорова, в социальной сети всем сообщил Максим Галкин. Юморист и пародист также опубликовал в Instagram шуточные ролики с их участием.

Накануне Галкин выступил с концертом в литовской Паланге, а 2 августа даст представление в юрмальском концертном зале "Дзинтари".

Дамысдюн. Высокие отношения! #лаймалла #дамысдюн @alla_orfey @laima_vaikule_official

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 31, 2017 at 7:57am PDT



Медицинский баттл Малышева против Киркорова. Филипп о гигиене в самолёте 😂😱👍👏 #аяинезнал #поёмзатаблетки #угаротболгар #почемутакжестокснег #понтовитотвсехнедугов #еленамалышева @fkirkorov #максимгалкин

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Aug 1, 2017 at 7:27am PDT

