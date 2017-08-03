ВИДЕО: Пугачева и Лайма Вайкуле летят на частном самолете

Звезды российского шоу-бизнеса во главе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, а также звезда латвийской эстрады Лайма Вайкуле в качестве почетных гостей посетили музыкальный фестиваль "Жара-2017" в Баку.
В Азербайджан они летали на частном самолете, хотя ранее Алла Пугачева признавалась, что не любит этот вид транспорта. Именно поэтому в Латвию из Москвы она приезжает на поезде.
О том, как проходил полет Пугачевой, Вайкуле и Киркорова, в социальной сети всем сообщил Максим Галкин. Юморист и пародист также опубликовал в Instagram шуточные ролики с их участием.
Накануне Галкин выступил с концертом в литовской Паланге, а 2 августа даст представление в юрмальском концертном зале "Дзинтари".