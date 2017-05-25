ВИДЕО: Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов"

Супруга Игоря Крутого — в отличной форме. Именно поэтому Ольга в 51 год может себе позволить выйти в свет в откровенном прозрачном наряде, что она и сделала на днях. Ее появление вызвало настоящий фурор, пишет “7 дней”.
Сегодня стало известно о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев исполняет решение суда о встречах своего сына Платона с родителями Жанны Фриске — Владимиром Борисовичем и Ольгой Владимировной. Об этом корреспондентам сообщил официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын, пишет Starhit.
В начале апреля Анна Седокова стала мамой в третий раз. Исполнительница родила очаровательного мальчика, которого назвала Гектором. Звезда признается, что души не чает в прелестном малыше. Поклонники радуются за любимую певицу, но недавно она заставила фанатов поволноваться. Анна поделилась загадочным постом в микроблоге. В своей публикации артистка загадочно описала момент расставания с избранником, пишет Starhit.
В Сети активно обсуждается семейная сцена, разыгравшаяся между Меланией и Дональдом Трампами в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Не успели высокопоставленные гости Израиля сойти с трапа самолета, как тут же дали новый повод для слухов о проблемах в их отношениях, пишет Woman.