ВИДЕО: Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов"

SHOWTIME!
четверг, 25 мая 2017 г. 11:42
Создатели сериала "Игра престолов" опубликовали в Сети первый официальный трейлер седьмого сезона.

Премьера сезона назначена на 16 июля. В него войдут семь эпизодов.

SHOWTIME!
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ВИДЕО: Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов"

ВИДЕО: Первый трейлер седьмого сезона Игры престолов
Создатели сериала "Игра престолов" опубликовали в Сети первый официальный трейлер седьмого сезона.

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