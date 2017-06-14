ВИДЕО: Опубликована единственная сохранившаяся запись реального боя Брюса Ли

Lenta.ru
среда, 14 июня 2017 г. 10:49
В сети появилась видеозапись единственного задокументированного реального поединка гонконгско-американского актера Брюса Ли.

На записи — бой Ли с одним из его учеников Тедом Вонгом в стиле смешанных боевых искусств. Соперники одеты в защитную форму. В подписи к видео отмечается, что им не разрешалось драться без защиты.

Брюс Ли (1940-1973) — актер, известный благодаря использованию элементов китайских боевых искусств в своих лентах. В его фильмографии такие картины, как "Кулак ярости", "Путь дракона" и "Игра смерти".

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