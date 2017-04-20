ВИДЕО: Николай Басков сыграл зомби в фильме ужасов

Lenta.ru
четверг, 20 апреля 2017 г. 14:19
В сети появился короткометражный фильм ужасов "Z" режиссера Василия Сигарева.

По сюжету, женщина по имени Валерия (Яна Троянова) с двумя своими детьми пытается добраться из подмосковного поселка до столицы, когда вокруг начинается зомби-апокалипсис. Во время титров на экране в образе ожившего мертвеца появляется певец Николай Басков.

В фильме также снялись Виталия Корниенко, Иван Титяев, Александр Баширов, Светлана Камынина, Владимир Симонов и Петр Коршунков.

Василий Сигарев снял такие полнометражные ленты, как "Страна ОЗ", "Жить" и "Волчок".

Предупреждаем, в фильме присутствует ненормативная лексика.

Lenta.ru
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