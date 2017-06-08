ВИДЕО: Николь Кидман стала Женщиной года по версии Glamour

В своей речи обладательница "Оскара" заявила, что рада продемонстрировать свою солидарность с пережившим террористическую атаку Лондоном, пишет The Telegraph.

"Я так рада быть в Лондоне сегодня, поддерживать Англию, поддерживать этот город. Лондон всегда был добр ко мне. Мне очень важно быть здесь лично и показать всем, всему миру, насколько это сильный город", - сказала Кидман.

В своем выступлении актриса коснулась той роли, которую женщины играют в современном кинематографе. Она напомнила о грандиозном успехе фильма "Чудо-женщина" и успехе Софии Копполы в Каннах, добавив, что еще "многое предстоит сделать".

Добавим, премии журнала Glamour также достались комедийной актрисе Шэрон Хорган, звезде телесериала "Корона" Ванессе Кирби, актрисе Билли Пайпер и телеведущей Эмме Уиллис. Актриса Эми Полер получила премию "Вдохновение Galmour", а возродившаяся группа Bananarama была названа иконой Glamour, уточняет Intermedia. Специальную премию "Мужчина года" получил телеведущий Джеймс Корден.