ВИДЕО: На Марсе нашли кассовый аппарат

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Вести.Ru
пятница, 19 мая 2017 г. 14:21
Уфологи из британской команды ArtAlienTV изучили снимки, сделанные марсоходом Curiosity в августе 2016 года на поверхности Красной планеты. На одном из них конспирологи обнаружили странный объект, напоминающий кассовый аппарат. В Сети спорят, что это на самом деле такое, сообщает Daily Mail.

Запечатленный марсианский объект действительно похож на магазинную кассу 1940-х годов. По словам представителей ArtAlienTV, сотрудники NASA намеренно публикуют космические снимки ужасного качества, чтобы люди не смогли узнать, что скрывает в себе Марс.

Некоторые зрители уверены, впрочем, что Curiosity сфотографировал обычный валун, который кажется похожим на кассовый аппарат из-за плохой цветопередачи установленного на марсоходе оборудования.

Вести.Ru
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