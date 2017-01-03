ВИДЕО: Мэрайя Кэри не попала в собственную фонограмму

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вторник, 3 января 2017 г. 11:19
Уходящий 2016 год обернулся громким провалом для Мэрайи Кэри — певица оконфузилась во время главного новогоднего концерта Нью-Йорка — шоу телеканала ABC на Таймс-сквер, пишет “Комсомольская правда”.
Mariah Carey
© Vida Press

Мэрайя вышла на сцену в эффектном и очень откровенном наряде — купальнике телесного цвета, расшитом блестками, и колготках в сеточку. Певица начала исполнять песню Emotions, но с самого начала не смогла попасть в фонограмму. Кэри безуспешно пыталась синхронизировать музыку и текст, но так и не смогла попасть в ноты. В итоге она просто опустила микрофон и пожала плечами.

- Ну что ж, с Новым годом. Мы не проверяли эту песню. Но она стала первым номером в музыкальных рейтингах, этого не отнимешь, — попыталась как-то скрасить свой провал певица. И предложила зрителям спеть самим.

Следующая песня звезды We Belong Together пошла не лучше — Мэрайя так же не смогла попасть в фонограмму. Певица ушла со сцены крайне расстроенной. Потом Мэрайя извинилась в соцсетях, заметив, что в жизни бывают тяжелые моменты. А по Твиттеру немедленно начала гулять шутка о том, что Мэрайя стала последней жертвой високосного года.

“За 15 минут до окончания 2016 год забрал последнюю жертву — карьеру Мэрайи Кэри”, — написал один из пользователей Twitter.

Спустя несколько часов команда артистки распространила информацию, что ее неудачное выступление в главном новогоднем шоу страны — это результат заговора. По мнению менеджмента Кэри, телеканал ABC специально подстроил инцидент с фонограммой, чтобы привлечь внимание к шоу и поднять свои рейтинги. Представители телеканала пока никак не прокомментировали эти слухи.

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ВИДЕО: Мэрайя Кэри не попала в собственную фонограмму (2)

Mariah Carey
Уходящий 2016 год обернулся громким провалом для Мэрайи Кэри — певица оконфузилась во время главного новогоднего концерта Нью-Йорка — шоу телеканала ABC на Таймс-сквер, пишет “Комсомольская правда”.
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