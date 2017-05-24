ВИДЕО: Мелания Трамп отказалась взять супруга за руку

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среда, 24 мая 2017 г. 16:22
В Сети активно обсуждается семейная сцена, разыгравшаяся между Меланией и Дональдом Трампами в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Не успели высокопоставленные гости Израиля сойти с трапа самолета, как тут же дали новый повод для слухов о проблемах в их отношениях, пишет Woman.
Melania ir Donaldas Trumpai atvyksta į Izraelį
© Vida Press

На опубликованном многими мировыми СМИ ролике видно, как Дональд пытается взять жену за руку, а та резко отдергивает ладонь и даже, по мнению большинства интернет-пользователей, слегка бьет по пальцам мужа в ответ.

Возможно, Мелания всего лишь сочла неуместным такое проявление чувств к мужу на публике, однако многие комментаторы расценили ее поведение как еще одно доказательство того, что в браке Трампов не все ладно. Напомним, после инаугурации 45-го президента США кадры с супругой главы страны, Меланией Трамп, на которых она выглядела грустной и задумчивой, облетели Интернет и породили соответствующий мем, а также хэштеги #SadMelania и #FreeMelania (“Освободите Меланию”).

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