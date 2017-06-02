ВИДЕО: Максим Галкин похвалился успехами близнецов

Шоумен Максим Галкин и его супруга - певица Алла Пугачева - стараются оберегать своих близнецов Лизу и Гарри от объективов папарацци. Но с удовольствием сами делятся снимками и видео в социальных сетях.
В течение нескольких последни дней Галкин опубликовал в Instagram несколько небольших видеороликов с участием Гарри и Лизы. Судя по роликам, дети у знаменитой пары очень жизнерадостные, любознательные, развитые и без сомнения любимые и счастливые.
Шоумен Максим Галкин и его супруга - певица Алла Пугачева - стараются оберегать своих близнецов Лизу и Гарри от объективов папарацци. Но с удовольствием сами делятся снимками и видео в социальных сетях.
Называющая себя певицей и русской Леди Гагой Надя Волянова, больше известная своими пикантными фотосессиями, чем достижениями на поп-сцене, избрала оригинальный способ признаться в любви своему кумиру - актеру Джонни Деппу.
Лос-анджелесская судья Деридре Хилл заявила, что не намерена пока закрывать дело об убийстве Катрионы Уайт, которое родственники погибшей возбудили против ее бывшего возлюбленного, 55-летнего комика Джима Керри. Родители девушки утверждают, что актер снабжал американку лекарствами, убившими Уайт, сообщает The Telegraph.