ВИДЕО: Максим Галкин похвалился успехами близнецов

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SHOWTIME!
пятница, 2 июня 2017 г. 10:29
Шоумен Максим Галкин и его супруга - певица Алла Пугачева - стараются оберегать своих близнецов Лизу и Гарри от объективов папарацци. Но с удовольствием сами делятся снимками и видео в социальных сетях.
© Instagram

В течение нескольких последни дней Галкин опубликовал в Instagram несколько небольших видеороликов с участием Гарри и Лизы. Судя по роликам, дети у знаменитой пары очень жизнерадостные, любознательные, развитые и без сомнения любимые и счастливые.

Уроки юмора пока лучше усваиваются, чем уроки французского 😂 #гарригалкин #елизаветагалкина #урокифранцузского #дети #детисмеются #максимгалкин

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on May 29, 2017 at 2:55am PDT

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