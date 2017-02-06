ВИДЕО: Леди Гага выступила на Супербоуле с тремя сотнями дронов

Американская певица Леди Гага провела концерт в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ), известной также как Супербоул. Для своего выступления она использовала три сотни квадрокоптеров, сообщает Mashable.
Певица исполняла композицию This Land is Your Land ("Эта земля — ваша земля"), одну из наиболее известных народных песен США, когда дроны над футбольным полем сформировали в небе флаг Соединенных Штатов.
НФЛ опубликовала полное выступление Леди Гаги в Twitter. Певица на тросах спустилась на сцену, где исполнила свои хиты, среди которых были композиции Poker Face и Bad Romance.
WOW. Amazing.@ladygaga's #PepsiHalftime Show! 👏#SB51 https://t.co/z9vCKRBKkC— NFL (@NFL) February 6, 2017