ВИДЕО: Леди Гага выступила на Супербоуле с тремя сотнями дронов

Lenta.ru
понедельник, 6 февраля 2017 г. 17:14
Американская певица Леди Гага провела концерт в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ), известной также как Супербоул. Для своего выступления она использовала три сотни квадрокоптеров, сообщает Mashable.
Lady Gaga
© Vida Press

Певица исполняла композицию This Land is Your Land ("Эта земля — ваша земля"), одну из наиболее известных народных песен США, когда дроны над футбольным полем сформировали в небе флаг Соединенных Штатов.

НФЛ опубликовала полное выступление Леди Гаги в Twitter. Певица на тросах спустилась на сцену, где исполнила свои хиты, среди которых были композиции Poker Face и Bad Romance.

Lenta.ru
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ВИДЕО: Леди Гага выступила на Супербоуле с тремя сотнями дронов

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