ВИДЕО: Кто и зачем показал свой голый зад на "Евровидении"

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SHOWTIME!
понедельник, 15 мая 2017 г. 13:54
Мужчина, выбежавший на сцену во время выступления прошлогодней победительницы конкурса "Евровидение" Джамалы, и продемонстрировавший зрителям голый зад, оказался известным скандалистом Виталием Седюком.
© Stopkadras

Выходка журналиста-пранкера Седюка стала едва ли не самым обсуждаемым событием песенного состязания в Киеве. Как ему удалось пробраться на сцену, с учетом уже существующей репутации, пока неизвестно.

Тут, пожалуй, стоит вспомнить, чем прославился Виталий Седюк. А список его "подвигов" уже довольно велик - от попытки задрать юбку актрисе Америке Феррера на Каннском фестивале до поцелуя пятой точки Ким Кардашьян.

Например, в апреле 2011 года во время трансляции бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон из Лондона Седюк сделал невесте предложение в прямом эфире телеканала "1+1": ""Дорогая Кейт, решай за кого ты выйдешь. И помни, с тобой Украина и 10 соток земли в Борисполе и дружбан Сенечкин в студии".

Позднее он спровоцировал нападки СМИ на Мадонну, подарив певице на пресс-концеренции букет гортензий, которые она терпеть не может. Мадонна убрала цветы, сказав, что ей отвратительны гортензии, за что ей впоследствии пришлось извиняться - пресса обвинила певицу в том, что она очень обидела поклонника.

В 2012 году Седюк получил оплеуху от Уилла Смита за то, что набросился на актера с поцелуями. Инцидент призошел на московской премьере фильма "Люди в черном 3".

На церемонии Grammy в 2013 году пранкер пробрался на сцену, чтобы получить награду вместо певицы Адель. Правда, вручавшая статуэтку Дженнифер Лопес оттолкнула непрошеного гостя.

Год спустя на премьере фильма "Малефисента" он схватил Брэда Питта за пиджак и начал прижиматься к нему, за что дважды получил от актера по затылку.

В 2016 году Виталий Седюк наделал шума на Неделе моды в Париже, поцеловав самую знаменитую попу в мире - конечно, Ким Кардашьян. Это была уже вторая попытка. За два года до этого, также на Неделе моды, он уже нападал на Ким, пытаясь повалить ее на землю.

Еще один похожий трюк он проделал немного позднее и уже в Милане с супермоделью Джиджи Хадид. Седюк схватил манекенщицу и поднял ее, за что получил от Хадид локтем в лицо. И сбежал.

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