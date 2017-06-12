ВИДЕО: Клип Джастина Бибера с моделями набрал 1,8 млн просмотров за сутки

Gazeta.ru
понедельник, 12 июня 2017 г. 12:09
Музыкант Джастин Бибер и продюсер и диджей Дэвид Гетта выпустили клип 2U, в котором снялись известные модели. За сутки ролик набрал почти 1,8 млн просмотров.

В видео появляются звезды Victoria's Secret Жасмин Тукс, Стелла Максвелл, Роми Стрейд, Эльза Хоск, Сара Сампайо и Марта Хант.

Как заявил Гетта, у Бибера уникальный голос. Диджей отметил, что уважает певца не только за талант, но и за выбор, который тот делает, за стремление к творческому риску, передает Rolling Stone.

Песня 2U вышла после совместной работы Гетта с другими известными артистами. В записи его песни Light My Body Up участвовали Ники Минаж и Лил Уэйн.

Самым известным клипом с участием моделей является "Freedom! '90" Джорджа Майкла. Там снимались, в частности, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста.

Gazeta.ru
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ВИДЕО: Клип Джастина Бибера с моделями набрал 1,8 млн просмотров за сутки

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