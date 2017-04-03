ВИДЕО: Киркоров прорекламировал бургеры Тимати

Lenta.ru
понедельник, 3 апреля 2017 г. 15:05
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров снялся в рекламе сети закусочных Black Star Burger, принадлежащей его давнему врагу рэперу Тимати. Видео с подписью "Теперь ты видел все" появилось на странице timatiofficial в Instagram 1 апреля.
© Instagram.com nuotr.

В ролике Тимати изображает обычного официанта. Ему приходится относить заказ клиенту, которым оказывается Киркоров. "Теперь все встало на свои места", — говорит он, забирая бургер.

После этого исполнитель подходит к столику, за которым свою еду ожидает российский певец Григорий Лепс. "А ты подождешь! Я этого момента три года ждал!" — заявляет ему Киркоров.

Как отмечает kp.ru, ролик, вероятно, знаменует окончание многолетней вражды между Тимати и Киркоровым. Она началась после того, как рэпер адресовал певцу слова "Давай, до свидания!". По некоторым данным, их помирил именно Лепс, пишет издание.

Теперь ты видел все )) @blackstarburger 🍔☝🏽

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Apr 1, 2017 at 12:17am PDT

Lenta.ru
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