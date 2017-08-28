ВИДЕО: Глюк’оZа дала Ксении Собчак урок эротизма

Публикация Ионовой стала ответом на размещенный в соцсети видеоролик Собчак в бикини под душем, который телеведущая посвятила девушкам, выкладывающим эротические видео.
"Дорогая, прости, не смогла удержаться просто, - написала в ответном ролике Глюк'оZа. - Все дело в операторе".
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