ВИДЕО: Глюк’оZа дала Ксении Собчак урок эротизма

Певица Наталья Ионова, известная как Глюк’оZа, показала телеведущей Ксении Собчак, как снимать эротическое видео для Instagram.
© Instagram

Публикация Ионовой стала ответом на размещенный в соцсети видеоролик Собчак в бикини под душем, который телеведущая посвятила девушкам, выкладывающим эротические видео.

"Дорогая, прости, не смогла удержаться просто, - написала в ответном ролике Глюк'оZа. - Все дело в операторе".

Посвящается всем эротическим видео "под душем" ," на камне","вылезаю из бассейна медленно" "пью воду и обливаюсь" этого лета!!! 😂😂😂🙈🙈🙈🙈

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Aug 24, 2017 at 4:52pm PDT

SHOWTIME!
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