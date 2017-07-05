ВИДЕО: Галкин посмеялся над Нагиевым, рекламирующим туалетную бумагу

Российский шоумен Максим Галкин когда-то начинал с пародий на извесных людей - и именно это принесло ему первую славу. Теперь артист сделал пародии "фишками" своего профиля в Instagram, где он высмеивает коллег.
Певица Азиза призналась, что в последнее время у нее ухудшилось самочувствие. По словам артистки, она уже давно нормально не спит, а также плохо ест. Из-за отсутствия аппетита и отдыха женщина испытывает хроническую усталость. Как утверждает звезда, проблемы со здоровьем начались после перенесенного стресса, пишет Starhit.
Российский шоумен Максим Галкин когда-то начинал с пародий на извесных людей - и именно это принесло ему первую славу. Теперь артист сделал пародии "фишками" своего профиля в Instagram, где он высмеивает коллег.
Сейчас 86-летний Иван Краско и его 26-летняя супруга Наталья проживают в одной квартире с экс-невесткой народного артиста России Маргаритой Звонаревой. В эфире одной из программ актриса сообщила, что им очень трудно уживаться с родственницей, а на днях раскрыла новые подробности их противостояния, пишет Woman.