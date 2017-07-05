В блоге Галкина уже были шутливые ролики про телеведущую Елену Малышеву, продюсера Яну Рудковскую, а теперь досталось от шоумена тем, кто продает рекламу в соцсетях - Дмитрию Нагиеву и Виктории Боне.

Певица Азиза: чаша переполнилась и треснула Певица Азиза призналась, что в последнее время у нее ухудшилось самочувствие. По словам артистки, она уже давно нормально не спит, а также плохо ест. Из-за отсутствия аппетита и отдыха женщина испытывает хроническую усталость. Как утверждает звезда, проблемы со здоровьем начались после перенесенного стресса, пишет Starhit.

ВИДЕО: Галкин посмеялся над Нагиевым, рекламирующим туалетную бумагу Российский шоумен Максим Галкин когда-то начинал с пародий на извесных людей - и именно это принесло ему первую славу. Теперь артист сделал пародии "фишками" своего профиля в Instagram, где он высмеивает коллег.

У популярного в 1990-х певца Евгения Осина отнялись ноги У российского музыканта Евгения Осина отказали ноги. Об этом он сообщил порталу Starhit.

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с 18-й годовщиной свадьбы Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и модельер, бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм поздравили друг друга с 18-й годовщиной свадьбы.