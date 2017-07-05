ВИДЕО: Галкин посмеялся над Нагиевым, рекламирующим туалетную бумагу

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SHOWTIME!
среда, 5 июля 2017 г. 11:59
Российский шоумен Максим Галкин когда-то начинал с пародий на извесных людей - и именно это принесло ему первую славу. Теперь артист сделал пародии "фишками" своего профиля в Instagram, где он высмеивает коллег.
© RIA/Scanpix

В блоге Галкина уже были шутливые ролики про телеведущую Елену Малышеву, продюсера Яну Рудковскую, а теперь досталось от шоумена тем, кто продает рекламу в соцсетях - Дмитрию Нагиеву и Виктории Боне.

Посвящается всем моим соседям по Инстаграму, которые чего-то рекламируют.🤳🏻💅🏻💄🤦🏻‍♂️ P.S. Сзади меня не три холодильника, а два шкафа и один холодильник☝🏻P.P.S. Ребята, тут пишут про ноги: они у меня вполне себе волосатые, просто отсюда не видно👣#самбыготовногордый #рекламадвигательторговок #пятьминутпозораобеспеченнаястарость #нагиев #боня @victoriabonya @nagiev.universal

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 4, 2017 at 7:16am PDT

SHOWTIME!
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