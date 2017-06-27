ВИДЕО: Галкин поиздевался над завтраками Рудковской

От него уже досталось Филиппу Киркорову, Ренате Литвиновой и Елене Малышевой, а теперь и продюсеру Яне Рудковской - за ее любовь к демонстрации своих трапез в роскошной обстановке.

"Дворецкий, а гонобобель на тарталетках свежий?" – томно спрашивает в пародийном видео Галкин, держа на руках маленькую собачку.