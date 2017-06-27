ВИДЕО: Галкин поиздевался над завтраками Рудковской

SHOWTIME!
вторник, 27 июня 2017 г. 15:08
Российский шоумен Максим Галкин, который активно пользуется соцсетями, часто подшучивает над коллегами в ироничных видеороликах, публикуя их в Instagram.
© RIA/Scanpix

От него уже досталось Филиппу Киркорову, Ренате Литвиновой и Елене Малышевой, а теперь и продюсеру Яне Рудковской - за ее любовь к демонстрации своих трапез в роскошной обстановке.

"Дворецкий, а гонобобель на тарталетках свежий?" – томно спрашивает в пародийном видео Галкин, держа на руках маленькую собачку.

Завтрак звезды ✨ Посвящается Яне Рудковской и другим аристократам Инстаграма 😘 #чтобогпослал #простотахужеворовства #накрываемкакяна #нетонасеребреназолотеедал #сутранапрестол #янабезизъяна #максимгалкин #янарудковская @rudkovskayaofficial

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 26, 2017 at 7:12am PDT

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