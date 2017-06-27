ВИДЕО: Галкин поиздевался над завтраками Рудковской
SHOWTIME!
вторник, 27 июня 2017 г. 15:08
Российский шоумен
Максим Галкин, который активно пользуется соцсетями, часто подшучивает над коллегами в ироничных видеороликах, публикуя их в Instagram.
От него уже досталось
Филиппу Киркорову, Ренате Литвиновой и Елене Малышевой, а теперь и продюсеру Яне Рудковской - за ее любовь к демонстрации своих трапез в роскошной обстановке.
"Дворецкий, а гонобобель на тарталетках свежий?" – томно спрашивает в пародийном видео Галкин, держа на руках маленькую собачку.
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Российский шоумен Максим Галкин, который активно пользуется соцсетями, часто подшучивает над коллегами в ироничных видеороликах, публикуя их в Instagram.
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