ВИДЕО: финальный трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет"

Вышел финальный трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" французского режиссера Люка Бессона.
Главные роли в картине сыграли Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь. Их герои – космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа.
В ленте также снимались Клайв Оуэн, Итан Хоук, Рутгер Хауэр, Рианна.
"Валериан и город тысячи планет" признан самым дорогим в истории Франции.