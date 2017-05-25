ВИДЕО: финальный трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет"

Главные роли в картине сыграли Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь. Их герои – космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа.

ФОТО: 51-летняя жена Игоря Крутого вышла в свет в прозрачном платье Супруга Игоря Крутого — в отличной форме. Именно поэтому Ольга в 51 год может себе позволить выйти в свет в откровенном прозрачном наряде, что она и сделала на днях. Ее появление вызвало настоящий фурор, пишет “7 дней”.

Наталья Фриске о встрече семьи с Платоном: вроде он нас узнал Сегодня стало известно о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев исполняет решение суда о встречах своего сына Платона с родителями Жанны Фриске — Владимиром Борисовичем и Ольгой Владимировной. Об этом корреспондентам сообщил официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын, пишет Starhit.