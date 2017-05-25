ВИДЕО: финальный трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет"

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Gazeta.ru
четверг, 25 мая 2017 г. 15:26
Вышел финальный трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" французского режиссера Люка Бессона.

Главные роли в картине сыграли Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь. Их герои – космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа.

В ленте также снимались Клайв Оуэн, Итан Хоук, Рутгер Хауэр, Рианна.

"Валериан и город тысячи планет" признан самым дорогим в истории Франции.

Gazeta.ru
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