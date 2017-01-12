ВИДЕО: Дочь Майкла Джексона в бешенстве от нового сериала о своем отце

SHOWTIME!
четверг, 12 января 2017 г. 16:23
18-летняя дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис заявила, что ее "тошнит" от нового сериала "Urban Myths" ("Городские мифы"), героем одной из серий которого стал ее отец. Девушку взбесило, что Джексона сыграл белый актер, а также "неуважение", с которым авторы шоу якобы отнеслись к артисту, сообщает Telegraph.
Michaelas Jacksonas
© Reuters/Scanpix

Премьера сериала "Городские мифы", который посвящен различным слухам и байкам, связанным с голливудскими звездами и артистами, состоится 19 января, сейчас можно посмотреть лишь короткий трейлер. Однако этого ролика оказалось достаточно, чтобы вызвать бурю негодования среди родственников и поклонников Майкла Джексона.

Дочь покойного короля поп-музыки написала в своем "Твиттере", что она в бешенстве от увиденного. "Меня жутко огорчает, что образ моего отца в этом сериале сделан намеренно комичным и унизительным для его памяти", — отметила Пэрис.

По сюжету серии, в которой фигурирует Майкл Джексон, артист в компании своих друзей, актеров Элизабет Тейлор и Марлона Брандо, отправляется в путешествие на автомобиле через всю Америку сразу после трагических событий 11 сентября 2001 года.

Пэрис Джексон считает, что Тейлор, которая является крестной матерью девушки, также выглядит в этом эпизоде карикатурно.

Играющий короля поп-музыки актер Джозеф Файнс заявил, что осведомлен о "чувствительности" поклонников Джексона, добавив, что своей игрой он ни в коем случае не хотел оскорбить память покойной звезды.

Помимо Майкла Джексона в сериале "Городские мифы" будут фигурировать Боб Дилан, Кэри Грант и Адольф Гитлер.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Богиня с красной помадой: семь фактов о Ренате Литвиновой, которых вы не знали (2)

Богиня с красной помадой: семь фактов о Ренате Литвиновой, которых вы не знали
Сегодня Ренате Литвиновой исполняется 50 лет. Очаровательная, неземная, женственная, изящная, талантливая — это все о ней. В честь юбилея актрисы, сценариста и режиссера Леди.mail.ru собрал интересные факты ее биографии.

ВИДЕО: Дочь Майкла Джексона в бешенстве от нового сериала о своем отце

Michaelas Jacksonas
18-летняя дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис заявила, что ее "тошнит" от нового сериала "Urban Myths" ("Городские мифы"), героем одной из серий которого стал ее отец. Девушку взбесило, что Джексона сыграл белый актер, а также "неуважение", с которым авторы шоу якобы отнеслись к артисту, сообщает Telegraph.

Галкин отреагировал на призывы убрать Пугачеву из эфира (18)

Галкин отреагировал на призывы убрать Пугачеву из эфира
Шоумен Максим Галкин поиздевался над россиянами, требующими убрать с телеэкранов Примадонну и "ее свиту". Юморист заступился за свою жену Аллу Пугачеву в стебной манере.

ФОТО: Вы не поверите, но Эвелина Хромченко сняла очки (2)

ФОТО: Вы не поверите, но Эвелина Хромченко сняла очки
Снимок модного эксперта Эвелины Хромченко, сделанный во время фотосессии для российской версии журнала Allure, стал настоящей сенсацией в соцсетях.

Диме Билану разрешили въезд на Украину (3)

Диме Билану разрешили въезд на Украину
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что решения о запрете в страну российскому певцу Диме Билану не принималось, сообщает "Обозреватель".
Facebook друзья
Rambler's Top100