ВИДЕО: Дочь Майкла Джексона в бешенстве от нового сериала о своем отце

Премьера сериала "Городские мифы", который посвящен различным слухам и байкам, связанным с голливудскими звездами и артистами, состоится 19 января, сейчас можно посмотреть лишь короткий трейлер. Однако этого ролика оказалось достаточно, чтобы вызвать бурю негодования среди родственников и поклонников Майкла Джексона.

Дочь покойного короля поп-музыки написала в своем "Твиттере", что она в бешенстве от увиденного. "Меня жутко огорчает, что образ моего отца в этом сериале сделан намеренно комичным и унизительным для его памяти", — отметила Пэрис.

@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit.— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) January 11, 2017