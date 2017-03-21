ВИДЕО: Беременная Натали Портман снялась в музыкальном клипе

Lenta.ru
вторник, 21 марта 2017 г. 16:16
Британский певец и композитор Джеймс Блейк опубликовал на своем YouTube-канале музыкальное видео на песню My Willing Heart. Главную роль в клипе исполнила актриса Натали Портман, на момент съемок находившаяся на последних сроках беременности. Режиссером ролика выступила Анна Роуз Холмер ("Приступы").
Natalie Portman
© Stopkadras

Портман, снимавшаяся в таких фильмах, как "Леон", "V — значит вендетта" и серии "Звездные войны", родила дочь в феврале. Девочку назвали Амалией. Она стала вторым ребенком актрисы — ее сыну Алефу шесть лет.

В дискографии Джеймса Блейка три альбома. Последняя пластинка, The Colour in Anything, в которую вошла композиция My Willing Heart, была выпущена в 2016 году.

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ВИДЕО: Беременная Натали Портман снялась в музыкальном клипе

Natalie Portman
Британский певец и композитор Джеймс Блейк опубликовал на своем YouTube-канале музыкальное видео на песню My Willing Heart. Главную роль в клипе исполнила актриса Натали Портман, на момент съемок находившаяся на последних сроках беременности. Режиссером ролика выступила Анна Роуз Холмер ("Приступы").

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