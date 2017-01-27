ВИДЕО: Беременная Ирина Шейк снялась в рекламе Bally

Lenta.ru
пятница, 27 января 2017 г. 13:01
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании торгового дома Bally. Она представила новую коллекцию одежды на весенне-летний сезон. Съемки проходили в Нью-Йорке, автором снимков стал американский фотограф Грегори Харрис.
© Vida Press

Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, — уроженка города Еманжелинск Челябинской области. С 2007-го она ежегодно снимается для американского журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Lacoste, La Perla.

В настоящее время Шейк представляет косметическую марку Avon, также она приняла участие в показе нижнего белья марки Victoria's Secret. В декабре 2016 года в СМИ появилась информация, что 31-летняя модель ждет ребенка.

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