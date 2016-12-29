ВИДЕО: Белорусский каскадер повторил "эпический шпагат" Ван Дамма

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NEWSru.com
четверг, 29 декабря 2016 г. 22:06
Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин повторил знаменитый "эпический шпагат" голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма на движущихся автомобилях.
© Шпагат

Но, в отличие от Ван Дамма, Блохин исполнил его на карьерных самосвалах марки "БелАЗ".

Для реализации трюка Белорусский автомобильный завод предоставил каскадеру "БелАЗ-7517" грузоподъемностью 160 тонн и "БелАЗ-7518" грузоподъемностью 180 тонн, сообщает Tut.by.

На случай, если что-то пойдет не так, Блохина застраховала компания "Промтрансинвест".

Правда, стоит отметить, что свой Epic Split Ван Дамм делал, стоя на зеркалах двух грузовиков, едущих задним ходом, что значительно усложняло задачу.

NEWSru.com
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