ВИДЕО: Алла Пугачева делает массаж Максиму Галкину

Максим Галкин постоянно обновляет свою страничку в соцсети. Особое внимание шоумен и пародист уделяет не только себе, но и своей супруге Алле Пугачевой, а также двум детям.
В новых роликах можно посмотреть, как Пугачева делает Галкину массаж на их вилле "Марта", как они побывали на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в к/з "Дзинтари", забавы с детьми и внешний вид Максима после одной из тусовок.
Вот как бывает, когда накануне весёлое афтепати закончилось для тебя в три утра, а в девять -надо уже собирать конструктор для ребёнка, как обещал! 😂😂😂 Думаю, ситуация для многих знакомая 🙀 P.S. Не уместилось в хронометраж, ждите продолжения. #ребеноксчастлив #папагдетыбыл #утросуровое #покойнамтолькоснится #ЯлюблюВасПроизводителиКонструкторов #елизаветагалкина #максимгалкин #дети
Гарик, конечно, чаще ест сам, но любит, чтобы его покормила мама, тем более Алла превращает ужин в маленький спектакль, где вилки и ложки оживают. Игра обычно называется "Никто меня не поймает!" P.S. На заднем плане во дворике птенцы чаек, которые выросли у нас на глазах, об этом как-нибудь расскажу отдельно 🙋🏻♂️#гарригалкин #аллапугачева #максимгалкин #дети #сын
С утра вспоминали Евгения Евтушенко. Сегодня ему исполнилось бы 85. Делюсь с Вами кадрами, по-моему, пятилетней давности, когда он с женой был у нас в гостях. За столом также Михаил Задорнов. Евтушенко решил прочесть стихотворение, посвящённое Алле. Алла напомнила, что оно ей не очень, на что Евгений Александрович сказал, что тоже это стихотворение не любит, но так его прочёл, что... дальше смотрите видео. Великий был человек и поэт. #евгенийевтушенко #аллапугачева #михаилзадорнов #максимгалкин
Доченька моя любимая 😍😘💃🤗 Хотя Гарик опять ехал на мне, я сумел снять эту феерическую танцевальную проходку на глазах у многочисленных зрителей 😂P.S. Музыка была, конечно, у неё в голове, как это определяет сама Лиза. #елизаветагалкина #БейонсеРижскогоРазлива #ДиваЮрмальскихПесочниц #максимгалкин #дети #дочка #доченька