ВИДЕО: Алла Пугачева делает массаж Максиму Галкину

Максим Галкин постоянно обновляет свою страничку в соцсети. Особое внимание шоумен и пародист уделяет не только себе, но и своей супруге Алле Пугачевой, а также двум детям.

В новых роликах можно посмотреть, как Пугачева делает Галкину массаж на их вилле "Марта", как они побывали на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в к/з "Дзинтари", забавы с детьми и внешний вид Максима после одной из тусовок.

На фестивале Лаймы. Караочим под MBAND 🗣 #лаймалла #лайма #алла #мбэнд #максимгалкин #mband A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 23, 2017 at 8:00am PDT

Лето, ах лето! Лето звёздное, будь со мной! #лето #максимгалкин #юрмала A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 25, 2017 at 8:07am PDT

Собрали за сорок минут! 💪🏻(Продолжение, начало в предыдущем посте) #папамолодец #китайнеподвел #мастерствонепропьешь #елизаветагалкина #максимгалкин A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 25, 2017 at 2:19am PDT

Желаем Вам хорошего настроения и весёлого времяпрепровождения! 🙋🏻‍♂️😊#гарригалкин #елизаветагалкина A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 22, 2017 at 8:16am PDT

Репортаж с колёс. Еду по Юрмале на 🚲 Остановился у концертного зала посмотреть афишу (у меня 2 августа сольник) и случайно искупался в зрительской любви 😘👏 #максимгалкин #любимыезрители A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 18, 2017 at 11:19am PDT

Лайфхак по пению 🗣💪🏻! #раскачаемсяраспоемся #пойсветикнестыдись #трубодур #трубодурень #ласковыймай #лобода #максимгалкин #фитнес #пение A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 18, 2017 at 7:02am PDT

Уже скоро моя любимая "Игра престолов"! 🤗😱🤴🏻#максимгалкин #играпрестолов A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 15, 2017 at 10:52am PDT