ВИДЕО: 56-летнюю Джулианну Мур уговорили раздеться для рекламы

Съемками рекламной кампании занимался известный британский fashion-фотограф Ранкин. Кампания Triumph Florale стартует по всему миру в ноябре 2017 года.

Основу коллекции составляют подчеркивающие достоинства фигуры модели с эластичным кружевом в сочетании с "цветочной" вышивкой в виде пионов, георгинов, дикой розы и ирисов.

"Новая линия Florale — это полное отражение моего собственного стиля. Коллекция получилась элегантной и современной. В этом белье я чувствую себя очень красивой!" — отметила Мур.

Джулианна Мур — американская актриса театра и кино, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Премий Гильдии киноактеров США". Известна по таким фильмам, как "Телекинез", "Kingsman: Золотое кольцо" и "Воздушный маршал".