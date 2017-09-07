ВИДЕО: 56-летнюю Джулианну Мур уговорили раздеться для рекламы

Съемками рекламной кампании занимался известный британский fashion-фотограф Ранкин. Кампания Triumph Florale стартует по всему миру в ноябре 2017 года.
Основу коллекции составляют подчеркивающие достоинства фигуры модели с эластичным кружевом в сочетании с "цветочной" вышивкой в виде пионов, георгинов, дикой розы и ирисов.
"Новая линия Florale — это полное отражение моего собственного стиля. Коллекция получилась элегантной и современной. В этом белье я чувствую себя очень красивой!" — отметила Мур.
Джулианна Мур — американская актриса театра и кино, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Премий Гильдии киноактеров США". Известна по таким фильмам, как "Телекинез", "Kingsman: Золотое кольцо" и "Воздушный маршал".
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