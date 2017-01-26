ВИДЕО: 52-летняя Алена Апина пообещала, что разденется снова

Российская певица Алена Апина недавно обнародовала клип на песню "Близость", который вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети.

В видеоролике певицу можно увидеть в нижнем белье - и большая часть тех, кто видел клип, уверены, что не к лицу женщине в такие годы демонстрировать тело. Пусть даже и такое подтянутое, как у Апиной.

Сама же исполнительница с недоумением отнеслась к такой реакции. По ее словам, возраст - не то, чего надо стыдиться или скрывать. "Поверьте, я и раньше могла показать свое тело. И в будущем еще обязательно покажу его, потому что не вижу никаких проблем — у меня нет целлюлита, мне не нужен фотошоп. Я такая, какая есть", - сказала Апина в интервью Woman.ru.