ВИДЕО: 52-летняя Алена Апина пообещала, что разденется снова

 (3)
SHOWTIME!
четверг, 26 января 2017 г. 09:21
Российская певица Алена Апина недавно обнародовала клип на песню "Близость", который вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети.
© Instagram

В видеоролике певицу можно увидеть в нижнем белье - и большая часть тех, кто видел клип, уверены, что не к лицу женщине в такие годы демонстрировать тело. Пусть даже и такое подтянутое, как у Апиной.

Сама же исполнительница с недоумением отнеслась к такой реакции. По ее словам, возраст - не то, чего надо стыдиться или скрывать. "Поверьте, я и раньше могла показать свое тело. И в будущем еще обязательно покажу его, потому что не вижу никаких проблем — у меня нет целлюлита, мне не нужен фотошоп. Я такая, какая есть", - сказала Апина в интервью Woman.ru.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Куда исчезла программа "Давай поженимся!"? (14)

Куда исчезла программа Давай поженимся!?
Шоу сдвигается в эфирной сетке и будет выходить теперь значительно раньше. При этом мотивы руководства "Первого канала" ведущие не комментируют.

ВИДЕО: 52-летняя Алена Апина пообещала, что разденется снова (3)

ВИДЕО: 52-летняя Алена Апина пообещала, что разденется снова
Российская певица Алена Апина недавно обнародовала клип на песню "Близость", который вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети.

ФОТО: Из-за развода Брэд Питт заметно похудел

ФОТО: Из-за развода Брэд Питт заметно похудел
Для любой семьи развод - это большой стресс, и звездные пары не являются исключением. Кроме того, расставания знаменитостей всегда вызывают лишнее и раздражающее внимание таблоидов.

ФОТО: Эротический снимок с топ-моделями раскритиковали за вульгарность

Bella Hadid
Интернет-пользователи раскритиковали эротическую фотографию с моделями Беллой Хадид и Кендалл Дженнер, которую опубликовал в своем Instagram-аккаунте дизайнер и креативный директор марки Givenchy Рикардо Тиши.

Памела Андерсон собирается одарить Меланию Трамп российской экошубой (6)

Pamela Anderson
Известная американская актриса, модель и защитница животных Памела Андерсон собирается подарить супруге 45-го президента США Дональда Трампа Мелании шубу из искусственного экомеха. Причем, сшита она была в России, сообщает газета Hill.
Facebook друзья
Rambler's Top100